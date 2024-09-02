Викрито групу осіб, які підпалювали автівки військових та правоохоронців на півдні України
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом особам, причетним до серії підпалів автівок військовослужбовців ЗСУ та представників інших Сил оборони України у кількох регіонах України.
Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28. ч. 1 ст. 114-1 КК України).
За даними слідства, уродженець Генічеська контактував з невстановленою на цей час особою та організовував виконання його «замовлень», спрямованих на знищення автівок українських захисників.
До протиправної діяльності він залучив співмешканку, а також двох своїх знайомих.
За кожне виконане «завдання» фігуранти отримували гроші.
До злочинів готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на мінівідеокамеру.
Правоохоронцями задокументовані факти підпалу зловмисниками щонайменше пʼяти автівок у Херсоні, Миколаєві та Одесі.
Під час обшуків у фігурантів вилучено засоби підпалу, мобільні телефони, сім-картки, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, а також зброю та боєприпаси.
Нині підозрювані знаходяться під вартою.
Викриття проводилось прокурорами спільно зі співробітниками СБУ в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях та ГУ Нацполіції в Херсонській області.Tweet