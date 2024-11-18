Викрито групу «перекупів», які перепродавали залізничні квитки на міжнародні рейси за втричі вищою ціною

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими столичного главку поліції за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Високий попит на подорожі залізницею спровокував появу «чорного» ринку та бажаючих незаконно збагатитися на перепродажу квитків на найбільш ажіотажні рейси.

Слідством встановлено, що ділки, отримуючи несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб, скуповували квитки на популярні залізничні напрямки у країни Європи, створюючи штучний дефіцит для інших пасажирів. У подальшому зловмисники перепродавали квитки за ціною втричі вищою, ніж їх реальна вартість на різноманітних інтернет-платформах, зокрема і в групах телеграм-каналів.

Таким чином, зловмисник обходили встановлені перевізником обмеження, а від їхніх дій страждали громадяни, які потребували квитків на міжнародні поїзди, а також підривалася довіра до державних онлайн-сервісів.

В межах кримінального провадження поліцейські встановили щонайменше п’ять осіб, які торгували «поїздками» за вказаною схемою, та провели низку обшуків за їх місцем мешкання у Києві та Київській області, звідки вилучили комп’ютерну техніку та ґаджети, що містили облікові записи третіх осіб, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.

Кримінальні провадження розпочаті за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, та ч. 5 ст. 361 КК України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненні під час дії воєнного стану. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає увʼязнення строком до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва