Викрито групу перевізників-шахраїв, які привласнювали комерційні вантажі з продуктами харчування

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру одному з учасників схеми шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом здійснення перевезень (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, мешканець Рівненської області, керуючись умислом на власне незаконне збагачення, зареєстрував на підставну особу фірму з надання логістичних послуг та оформив на її «директора» низку вантажних автомобілів.

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У подальшому підозрюваний зареєстрував цю фірму на сайті міжнародних перевезень та почав підшуковувати клієнтів, які потребували послуг з транспортування товару по Україні та за її межі.

Під час здійснення перевезень вантажівки переганяли на заздалегідь орендовані склади-«відстійники», де учасники схеми розвантажували товар, перепаковували його, після чого реалізовували добросовісним покупцям.

У ході слідства задокументовано шахрайське заволодіння вантажем однієї з міжнародних компаній, яка замовила перевезення 42 тонн українського солодковершкового масла до Польщі. Вартість вантажу становила 238 800 євро.

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Надалі зловмисники намагалися збути частину викраденого товару.

Правоохоронцями проведено 34 санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів, у складських приміщеннях та транспортних засобах. У ході слідчих дій знайдено рефрижератори, у яких виявлено та вилучено близько 3 тонн солодковершкового масла, 2 тонни сиру, 2 тонни горіхів орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн, а також підакцизну продукцію.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене майно.
Встановлюються інші учасники схеми, а також особи, які постраждали внаслідок шахрайських дій.

Санкціями статей передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно із співробітниками управлінь стратегічних розслідувань в місті Києві та Рівненської області, слідчого управління столичної поліції, управління карного розшуку поліції в Черкаській області, Департаменту кримінального аналізу Нацполіції за силової підтримки спецпризначенців ДСР та поліції особливого призначення Рівненщини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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