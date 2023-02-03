Викрито групу перевізників-шахраїв, які привласнювали комерційні вантажі з продуктами харчування

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру одному з учасників схеми шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом здійснення перевезень (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, мешканець Рівненської області, керуючись умислом на власне незаконне збагачення, зареєстрував на підставну особу фірму з надання логістичних послуг та оформив на її «директора» низку вантажних автомобілів.

У подальшому підозрюваний зареєстрував цю фірму на сайті міжнародних перевезень та почав підшуковувати клієнтів, які потребували послуг з транспортування товару по Україні та за її межі.

Під час здійснення перевезень вантажівки переганяли на заздалегідь орендовані склади-«відстійники», де учасники схеми розвантажували товар, перепаковували його, після чого реалізовували добросовісним покупцям.

У ході слідства задокументовано шахрайське заволодіння вантажем однієї з міжнародних компаній, яка замовила перевезення 42 тонн українського солодковершкового масла до Польщі. Вартість вантажу становила 238 800 євро.

Надалі зловмисники намагалися збути частину викраденого товару.

Правоохоронцями проведено 34 санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів, у складських приміщеннях та транспортних засобах. У ході слідчих дій знайдено рефрижератори, у яких виявлено та вилучено близько 3 тонн солодковершкового масла, 2 тонни сиру, 2 тонни горіхів орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн, а також підакцизну продукцію.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене майно.

Встановлюються інші учасники схеми, а також особи, які постраждали внаслідок шахрайських дій.

Санкціями статей передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно із співробітниками управлінь стратегічних розслідувань в місті Києві та Рівненської області, слідчого управління столичної поліції, управління карного розшуку поліції в Черкаській області, Департаменту кримінального аналізу Нацполіції за силової підтримки спецпризначенців ДСР та поліції особливого призначення Рівненщини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура