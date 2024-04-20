Викрито групу шахраїв, які під виглядом співробітників ДБР видурювали у людей гроші

Зокрема, за оперативною інформацією, люди, які не мають жодного відношення до правоохоронних органів, представлялись працівниками ДБР. Вони пропонували широкий спектр послуг для потенційних «клієнтів» – від закриття кримінальних проваджень до переслідування конкурентів, заявників тощо.

За фактом протиправних дій порушено кримінальне провадження, документуються та встановлюється повне коло осіб причетних до оборудок.

Проводяться обшуки за місцями проживання, вилучаються докази протиправної діяльності.

Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР