Викрито групу в’язнів, які продавали неіснуючі генератори та видавали себе за військовослужбовців
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чотирьом раніше судимим чоловікам за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інтернет-продажів (ч.3 ст.190 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, шахрайська схема діяла з листопада 2022 року по лютий 2023 року в умовах масштабних проблем з електропостачанням в Україні через російські обстріли.
Організував схему неодноразово судимий 33-річний чоловік, який у той час утримувався в Київському СІЗО та залучив до злочину ще трьох співкамерників.
Шахраї через мобільний телефон розміщували у соцмережі оголошення про продаж генераторів. Отримавши від покупців передоплату у розмірі від 2 до 10 тис. грн., обіцяли відправити товар до певної дати. Затримку у відправці фігуранти пояснювали тим, що вони начебто є військовослужбовцями, яких терміново відправили у «гарячі точки». У подальшому ділки припиняли з покупцями зв’язок.
Органом досудового розслідування на даний час встановлено шестеро потерпілих від шахрайських дій зловмисників.
Наразі за місцями утримання фігурантів, а саме у двох виправних установах та у Київському слідчому ізоляторі, проведено обшуки. Також проведено обшуки у пов’язаних з підозрюваними осіб, на картки яких перераховувалися грошові кошти.
Досудове розслідування триває, проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення усіх потерпілих.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Дарницького УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet