Викрито групу зловмисників, які продавали зброю та вибухівку криміналітету (фото, відео)

Угруповання діяло на території Київської та Чернігівської областей, однак зловмисники намагалися налагодити збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території всієї України. Поліцейські оголосили фігурантам про підозри, збройний арсенал вилучено.

Канал підпільної торгівлі зброєю ліквідували поліцейські Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління НПУ спільно зі Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що злочинний бізнес організував 31-річний житель м. Бровари Київської області. Ініціатор групи залучив трьох знайомих – жителів Київщини та Чернігівщини, які здійснювали пошук і доставку зброї. Оперативники кримінальної поліції отримали інформацію, що вказані особи підшукують шляхи збуту зброї на території України та запобігли потраплянню чотирьох збройових арсеналів до рук терористів чи криміналітету.

Правоохоронці за участі підрозділів поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів Київської та Чернігівської областей провели 10 обшуків за місцем проживання фігурантів, у гаражах і автомобілях. Арсенали зловмисників містили артилерійський снаряд, 13 пістолетів, 5 автоматів, гвинтівку, підствольні гранатомети й постріли до них, 24 гранати з запалами, майже 3 тисячі набоїв та станок для виготовлення патронів. Найдорожчий набір коштував 260 000 гривень, загальна вартість — понад мільйон гривень.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів та оголосили підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами Департаменту карного розшуку

та Головного слідчого управління Національної поліції України