Викрито харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України директор харківського ТОВ продовжив тісні ділові зв‘язки з громадянином рф, який є власником материнської компанії, що розташована у м. Москва рф. Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків‘янин у змові з росіянином розробили «схему».

Так, харківський ділок замовляв у фірми держави-агресора товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині.

Грошові кошти, у свою чергу, надходили на рахунок московської компанії, що поповнювала бюджет країни-агресора.

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура