Викрито інспектора колонії, який за хабарі «забезпечував» засуджених мобільними телефонами
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру молодшому інспектору державної установи Бориспільської виправної колонії за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрюваний за хабар незаконно проніс у виправну установу мобільні телефони, вай-фай роутери та сім-картки і передав їх одному із засуджених. Гроші в сумі 11500 гривень, за доставку заборонених до обігу в установах покарань речей, він отримав на банківську картку.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet