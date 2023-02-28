Викрито колаборанта, який допомогав окупантам «закріпитись» у с. Липці на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Липці Харківського району місцевий мешканець всіма можливими способами показував свою прихильність до військ країни-агресора.

Він супроводжував автомобілі з російськими військовими, аби окупанти краще орієнтувались на місцевості для виконання поставлених їм бойових завдань проти ЗСУ.

Крім того, чоловік показував військовослужбовцям держави-агресора будинки місцевих, де знаходились транспортні засоби. Все задля того, щоб окупанти могли проникнути на територію приватних домоволодінь та заволодіти автівками для своїх потреб.

Наріз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1

ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура