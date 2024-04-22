Викрито колаборанта, який очолив «відділ поліції», створений окупантами під час захоплення Ізюма

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф м. Ізюм місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця». Починаючи з 2015 року, він встиг попрацювати на різних посадах в місцевому суді, але в 2020 році звільнився і з тих пір був офіційно безробітним.

Вже при окупантах, на початку липня 2022 року, чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления внутренних дел ВГА Харьковской области», про що було видано відповідний наказ.

Однак вже на початку серпня того ж року новоспечений «правоохоронець» став «и. о. начальника отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)» у тому ж псевдооргані.

Колаборант чергував на блокпостах, облаштованих російськими військовими, де перевіряв документи громадян та оглядав транспортні засоби, проводив опитування громадян, брав участь у незаконних обшуках. Крім того, чоловік займався відбором кандидатів на роботу в незаконному правоохоронному органі, затверджував внутрішні організаційні документи, проводив наради і керував роботою відділу.

Після деокупації колаборант втік і наразі переховується від слідства. Досудове розслідування триває, наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводиться слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура