Викрито колаборанта, який передав окупантам матеріальні ресурси для укріплення позицій проти ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації с. Старовірівка Куп’янського району начальник служби безпеки одного з місцевих підприємств активно підтримував російських загарбників.

Він добровільно надав окупантам склади і ангари підприємства для розміщення військової техніки та особового складу російської армії.

Крім того, підозрюваний передав російським військовослужбовцям транспортні засоби та навантажувач компанії, які він перед цим перегнав з території підприємства на територію свого будинку.

Вказану техніку окупанти використовували для перевезення будівельних матеріалів та будівництва фортифікаційних споруд проти ЗСУ.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура