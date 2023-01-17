Викрито колаборанта з окупаційній адміністрації Куп’янська: саме його син розтрощив Державний Герб України

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 61-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у м. Куп’янськ наприкінці червня 2022 року чоловік добровільно погодився працювати на окупантів. Так, він обійняв посаду «и.о. главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».

Серед його псевдообов’язків було складання та виконання «бюджету» окупаційної адміністрації у частині витрачання бюджетних коштів.

Також встановлено, що син чоловіка був підозрюваним за двома статтями ККУ, а саме за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно йому було повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України) та за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України). У с. Петропавлівка хлопець розтрощив малий Державний Герб України на будинку культури. Крім того, він надав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора на території України. «Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські», — додав підозрюваний у своєму інтерв’ю.

Наприкінці листопада 2022 року молодик загинув у Донецькій області, воюючи на боці окупаційної армії.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура