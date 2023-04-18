Викрито колаборантку, яка працювала у «відділі охорони здоров’я» під час окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ місцева мешканка пішла на співпрацю з представниками зс рф та добровільно обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборантка формувала списки осіб, які мали потребу в проходженні лікування, займалась розподілом ліків, наданих під виглядом гуманітарної допомоги від рф, та готувала відповіді на звернення, які надходили до відділу.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура