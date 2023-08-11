Викрито колаборантку, яка відповідала за проведення культурно-масових заходів під час окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 37-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації смт Великий Бурлук Куп’янського району місцева мешканка добровільно стала співпрацювати із загарбниками.

У кінці липня минулого року жінка обійняла посаду «главного специалиста Управления образования, культуры и спорта Великобурлукского ТУ ВГА Купянского района».

Колаборантка займалась підбором кадрів до будинків культури та бібліотек і організовувала роботу відділу. Підозрювана також складала плани проведення культурно-масових заходів, у тому числі тих, що мали на меті сформувати у місцевого населення позитивне ставлення до окупантів і дискредитувати українську владу.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура