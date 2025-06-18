Викрито корупційні схеми ухилення від мобілізації в шести регіонах України: суми хабарів сягали $25 000

Затримання проведені у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Серед фігурантів — керівник юридичної компанії, керівник благодійного фонду та особи, що мали вплив на службовців ТЦК та працівників ВЛК.

Правоохоронці задокументували факти незаконної діяльності, яка сприяла незаконному виїзду за кордон — вартість таких послуг коштувала «клієнтам» від 2 000 до 25 000 доларів з кожного. Загалом фігуранти планували отримати щонайменше 120 000 доларів. Організаторів «схем» ухилення від призову затримано в процесуальному порядку.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями проводять системні та комплексні заходи для виявлення для ліквідації масштабних злочинних схем, пов’язаних з ухиленням чоловіками призовного віку від військової служби в Збройних силах України.

У Тернопільській області викрито «схему», яку організував керівник юридичної компанії. Маючи звʼязки зі службовцями місцевого ТЦК та СП, чоловік організував так званий «сервіс» оновлення даних військовозобов’язаних без вручення повісток. Сприяння у вирішенні даного питання фігурант оцінював у 2 000 доларів. Зловмисника затримали під час отримання частини від обумовленої суми — 600 доларів.

В Одесі дві жінки вимагали від військовослужбовця ЗСУ 14 000 доларів за визнання його непридатним до служби, оформлення 2 групи інвалідності та подальшого звільнення за станом здоровʼя. Це питання вони мали вирішити шляхом впливу на службових осіб військово-лікарських комісій. Так, одну з фігуранток затримано на «гарячому» під час одержання всієї суми.

На Закарпатті місцевий мешканець за 13 000 доларів обіцяв доправити особу до Румунії, а у Вінницькій області правоохоронці затримали переправників з групою «туристів» з 6 військовозобов’язаних, які мали у гідрокостюмах та на човні через Дністер дістатися на інший бік кордону. Вартість такого «переходу» від 8 000 до 11 000 доларів.

У Львові за 25 000 доларів жінка організувала «схему» незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за допомогою підроблених документів про непридатність до служби. Фігурантку затримали після одержання завдатку — 12 500 доларів.

У Харкові керівник благодійного фонду за 7 000 доларів обіцяв вирішити питання щодо відстрочки, посилаючись на свої зв’язки в ТЦК та СП.

Організаторів корупційних схем ухилення від мобілізації затримано, їхні дії кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

– ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

На їх «клієнтів» складені адміністративні протоколи. Тривають подальші заходи з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.

Заходи з викриття проводили оперативники УСР в Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Вінницький, Харківській та Львівській областях спільно зі слідчими слідчих управлінь регіональних ГУНП, працівниками 7-го прикордонного Карпатського загону (м. Львів), 27-го прикордонного загону ім. Героїв Карпатської Січі, 24-го прикордонного загону Державної прикордонної служби за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури, Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Тернопільської та Львівської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону, а також обласних прокуратур.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України