Викрито корупційну схему посадовців Одеського морського порту з оформлення документів моряків

Посадовці видали посвідчення особи моряка громадянам, які фактично на той час перебували за кордоном та фізично отримати їх не могли. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, з метою уникнення мобілізації моряки, які перебували за кордоном у рейсах, через своїх агентів, звертались до посадовців Управління (служби) капітана Одеського морського порту для отримання чи подовження відповідних документів. Надалі посадовці, всупереч нормативним актам, без фактичної присутності осіб, вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно підготовлювали особисті справи моряків. Після проведення усіх процедур передавали оформлені та підписані посвідчення агентам, а ті вже пересилали їх морякам за кордон.

За таку послугу посадовці Управління (служби) капітана Одеського морського порту отримували від 1000 до 3000 доларів США винагороди. За такою схемою лише упродовж лютого-травня 2022 року посадові особи видали понад 100 посвідчень особам, які фактично знаходилися за кордоном.

Учора, 2 лютого, співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України та управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях Управління (служби) капітана Одеського морського порту, суб’єктів господарювання та за місцем мешкання фігурантів. Вилучили документацію, особові справи моряків, яким видавалися посвідчення, печатки, «чорнові» записи, гроші.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора триває. Після проведення процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозр причетним до «схеми» осіб.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України