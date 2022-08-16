Викрито киянина, який облаштував у квартирі наркопритон та вирощував коноплі

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили з оселі порушника кущі конопель, подрібнений канабіс, а також насіння нарковмісної рослини. Фігуранту загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Працівники карного розшуку Святошинського управління поліції отримали інформацію про те, що одну із квартир на вулиці Симиренка цілодобово відвідують наркозалежні, а відтак розпочали перевірку. У ході реалізації оперативної інформації поліцейські припинили діяльність осередку виготовлення та вживання наркотиків, який організував 32-річний киянин.

Правоохоронці з’ясували, що власник помешкання облаштував у квартирі спеціальну теплицю, в якій вирощував коноплі для власного вживання. А наркозалежним товаришам, які приходили у гості, дозволяв вживати принесені з собою заборонені речовини.

Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили 15 кущів конопель, готовий до вживання канабіс, а також його насіння. Усі вилучені наркотичні речовини направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігуранту готується повідомлення про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва