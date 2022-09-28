Викрито масштабну схему незаконного вилову білуги та севрюги в Одеській області

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо протидії злочинам у сфері екології, які не тільки шкодять довкіллю, а й наносять мільйонні збитки державному бюджетові України. Чергову схему наживи на державних водних ресурсах було викрито в Одеській області.

ДБР викрило двох працівників Державного агентства рибного господарства, які сприяли незаконному вилову риби в акваторії річки Дунаю на Одещині.

Посадовці вимагали у підприємців, які займаються виловом риби, щомісяця сплачувати «данину» за безперешкодну діяльність. Також вони «дозволяли» рибалкам робити понаднормові вилови риби, в тому числі видів, занесених до Червоної книги України.

Зокрема, за вилов рідкісної білуги та севрюги «ділки» отримували плату від рибалок у сумі 50% від вартості вилову.

За даними слідства, тільки один підприємець за рік браконьєрства на 6 човнах сплачував «ділкам» приблизно півмільйона гривень. При цьому дозвіл на вилов риби у акваторії Дунаю мають 20 підприємців з понад 600 човнами.

26 вересня 2022 року працівники ДБР затримали одного з учасників схеми під час одержання частини хабаря.

Задіяним у схемі працівникам Державного агентства рибного господарства повідомлено про підозру у систематичному вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

ДБР