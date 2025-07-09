Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт автошляхів на Закарпатті

Співробітники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України, за процесуального керівництва обласної прокуратури, викрили незаконну схему привласнення коштів державного бюджету, призначених для ремонту автодоріг державного значення.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в жовтні 2020 року Служба автомобільних доріг у Закарпатській області уклала договір на виконання робіт із поточного ремонту дорожнього покриття з одним із комерційних підприємств. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вартість робіт становила понад 450 мільйонів гривень. З них фірма відповідно до актів виконаних робіт освоїла 358 млн грн.

Правоохоронці з’ясували, що директор фірми-підрядника навмисне вніс до офіційної документації неправдиві відомості, зокрема щодо обсягів і вартості виконаних робіт. У подальшому 15 довідок і 18 актів приймання будівельних робіт з фіктивними даними фігурант затвердив та подав замовнику.

Таким чином підприємство незаконно заволоділо понад 8,4 мільйона гривень бюджетних коштів.

Зібравши докази у справі слідчі поліції повідомили директору фірми-підрядника про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою та службове підроблення. Наразі слідчі дії тривають, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.

За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області