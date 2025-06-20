Викрито масштабну схему ухилення від мобілізації за допомогою фальсифікованих документів

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру восьми чоловікам за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, підроблення документів та шахрайства (ст. 336 , ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані підробляли документи про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії.

Використовуючи таку схему, 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за дружиною, яка виявилась людиною з інвалідністю.

Інший військовий у Дніпрі додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а також незаконно заволодів понад 160 тис грн грошової компенсації за невикористану відпустку.

Під час проведення перших двох етапів масштабної операції «Опікун» правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних у Закарпатській, Сумський, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у столиці. Виявили та вилучили підроблені довідки про догляд за людьми з інвалідністю та медичну документацію, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Наразі про встановлені досудовим розслідуванням факти інформовані відповідні територіальні центри ТЦК та СП, прокурори ініціювали перевірку обгрунтованості отриманих відстрочок.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань спільно з ВБ ЗСУ, Територіальних підрозділів УСР, слідчих ГУНП в областях та ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора