Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків та контрабанди електроніки: проведено 26 обшуків

Встановлено, що група осіб, які працюють під єдиною торговельною маркою одного з відомих брендів у сфері продажу комп’ютерної техніки та мобільних телефонів, свідомо поділила мережу на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових зобов’язань.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 11 липня 2025 року проведено 26 обшуків у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди популярної техніки.

Серед вилученого під час обшуків — понад 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні.

Також перевіряється можлива причетність службових осіб митних органів до функціонування каналу незаконного переміщення техніки через державний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього.

Слідство триває. Вживаються заходи для встановлення повного кола причетних осіб та відшкодування збитків, завданих протизаконною схемою державі.

Офіс Генерального прокурора