Викрито масштабну схему з продажу «безкоштовних» ліків у комунальному медзакладі м. Дніпра

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом громадянам за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, медичний директор комунального медичного закладу спільно з директором та бухгалтером товариства налагодили шахрайську схему заволодіння коштами пацієнтів лікарні.

Медичний директор під час консультації пацієнтів, які потребували оперативного втручання, повідомляв про відсутність необхідних медичних засобів, препаратів та пропонував придбати їх у підконтрольній фірмі.

У подальшому директор та бухгалтер ТОВ отримували від пацієнтів грошові кошти та, не надаючи фіскальних чеків, обіцяли передати ліки, обладнання до операційного відділення медзакладу.

Проте все необхідне для операції не передавалось, оскільки лікарня безкоштовно отримувала медикаменти від держави на кожного хворого.

У такий спосіб підозрювані ошукали щонайменше 10 громадян, спричинивши їм збитки майже 1 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, банківські картки, готівку на суму 1,6 млн грн, понад 160 тис доларів США, майже 150 тис євро, автомобілі.

Наразі прокурорами скеровано до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних засобів.

Слідчі дії тривають. Встановлюється кількість потерпілих від шахрайської схеми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Оперативний супровід – співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури