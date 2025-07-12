Викрито масштабний незаконний видобуток піску, який міг спричинити екологічну катастрофу на Київщині (відео)

Унаслідок протиправних робіт утворилася штучна водойма площею понад три гектари та глибиною до шести метрів — це еквівалент площі чотирьох футбольних полів і висоти двоповерхового будинку.

Така водойма створила реальну загрозу порушення природного гідрологічного режиму річки Ірпінь. У разі злиття ставка з нею існував високий ризик підтоплення прибережних територій, забруднення води техногенними відходами, руйнування берегів, доріг, дамб і мостів. Подекуди до русла річки залишалося менш як три метри.

Припинили протиправну діяльність зловмисників слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Завдяки своєчасному втручанню правоохоронців вдалося запобігти ймовірній екологічній катастрофі.

Поліцейські встановили організатора протиправної схеми — власника фермерського господарства та орендаря низки земельних ділянок, який залучив до незаконної діяльності батька, брата та інших близьких родичів.

Орендовані ним земельні ділянки офіційно мали сільськогосподарське призначення, однак замість ведення господарства зловмисники облаштували нелегальний видобуток піску за допомогою земснаряду — плавзасобу для підводної розробки ґрунтів. Від земснаряду проклали спеціальні проводи, якими транспортували піщану масу до місць накопичення. Видобутий пісок реалізовували під замовлення.

За інформацією Державного земельного кадастру та Держгеонадр України, жодних спеціальних дозволів на користування надрами організатори оборудки не мали, а самі родовища не перебувають на державному балансі запасів.

Для припинення незаконної діяльності поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та на місці незаконного видобутку. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили обладнання для видобутку піску, документи та мобільні телефони, що містять докази незаконної діяльності.

Наразі тривають експертні дослідження для визначення фактичних обсягів незаконно видобутої піщаної сировини та встановлення заподіяних державі збитків.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Заходи з викриття проводились у взаємодії зі спеціалістами Державної служби геології та надр України, Державної екологічної інспекції Столичного округу під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України