Викрито мережу нелегального продажу тютюнових виробів на Київщині та Черкащині

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили та припинили нелегальну діяльність групи осіб, які організували підпільну мережу зі збуту тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для куріння та тютюну для кальяну.

Слідством встановлено, що фігуранти налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів та продавали їх у пунктах роздрібної торгівлі у Київській та Черкаській областях, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 15 тис. ємностей з рідинами для електронних сигарет, POD-системи та картриджі з рідиною для електронок, майже 2 тис. упаковок тютюну для кальяну та одноразові електронні тютюнові пристрої. Крім того, вилучено мобільні термінали, чорнові записи, компʼютерну техніку та готівку.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 2,5 млн грн.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки України