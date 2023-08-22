Викрито мешканку Луганщини, яка працювала в окупаційному органі «влади», а потім виїхала на Київщину

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області викрито місцеву мешканку у співпраці з представниками держави-агресора.

Їй інкриміновано колабо раційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року колишня працівниця районного центру зайнятості вступила в злочинну змову з окупаційною адміністрацією рф.

Підозрювана обійняла посаду «заступника начальника відділу персоніфікованого обліку, взаємодії з застрахованими особами та обліку платежів страховиків управління пенсійного фонду лнр у Сватівському районі».

Вона забезпечувала взаємодію з банківськими установами псевдореспубліки, організовувала роботу з анкетування застрахованих осіб, створення електронної бази даних та видачі страхових свідоцтв за зразками «лнр» до червня 2022 року включно.

У подальшому виїхала на територію, підконтрольну Україні, та працевлаштувалася до однієї з сільрад на території Київщини.

Судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їй загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)