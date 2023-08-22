Викрито мешканку Луганщини, яка працювала в окупаційному органі «влади», а потім виїхала на Київщину
За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області викрито місцеву мешканку у співпраці з представниками держави-агресора.
Їй інкриміновано колабо раційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, у квітні 2022 року колишня працівниця районного центру зайнятості вступила в злочинну змову з окупаційною адміністрацією рф.
Підозрювана обійняла посаду «заступника начальника відділу персоніфікованого обліку, взаємодії з застрахованими особами та обліку платежів страховиків управління пенсійного фонду лнр у Сватівському районі».
Вона забезпечувала взаємодію з банківськими установами псевдореспубліки, організовувала роботу з анкетування застрахованих осіб, створення електронної бази даних та видачі страхових свідоцтв за зразками «лнр» до червня 2022 року включно.
У подальшому виїхала на територію, підконтрольну Україні, та працевлаштувалася до однієї з сільрад на території Київщини.
Судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Їй загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)