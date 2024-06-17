Викрито мешканця Харківщини, який публічно розповідав про «братские народы и хороших русских»

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, під час окупації с. Липці місцевий мешканець публічно підтримував «руський мир».

Він схиляв жителів отримувати російські паспорти, апелюючи наступними фразами: «Зовсім скоро росіяни звільнять всю територію України. Військовослужбовці російської федерації завжди ставилися до українців люб’язно, допомагали і уже скоро все буде як раніше в СССР, мене вже задовбали ці бендерівці».

Серед односельців він також постійно повторював головний кремлівський наратив про «братские народы», а також додавав тези ворожої пропаганди, що російська армія ніколи не обстрілює цивільну інфраструктуру.

У травні 2024 року під час наступальних дій рф на Липецькому напрямку чоловік вирішив евакуюватись.

Проте поїхав колаборант не до російської федерації, а до українського Харкова, де і був викритий правоохоронцями.

Досудове розслідування — СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — УКР ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура