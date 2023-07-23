Викрито міжрегіональну ОЗГ, що спеціалізувалася на незаконному заволодінні наркотичними засобами

Оперативники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції, за підтримки фахівців підрозділу кримінального аналізу, задокументували злочинну діяльність групи осіб, які на території Чернігівської, Сумської та Київської областей налагодили схему незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства.

Поліцейські в ході реалізації оперативних заходів викрили діяльність низки фіктивних підприємств, спеціально створених з метою прикриття злочинної діяльності. Встановлено, що організатори протизаконної схеми забезпечили отримання фіктивними підприємствами ліцензій на ведення статутної діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних препаратів.

В результаті цього зловмисники отримували оригінальні бланки рецептів набували право на придбання наркотичних засобів, зокрема, «метадону». Насправді ж підприємства не здійснювали жодну медичну практику, в тому числі, пов’язану з реалізацією програми «замісної терапії» наркозалежних. Натомість зловмисники заповнювали отримані рецептурні бланки на підставних осіб без ведення медичної документації.

В подальшому за цими рецептами здійснювалось придбання наркотика в аптечних закладах. Його зловмисники збували наркозалежним особам з метою особистого збагачення.

Після здійснення серії слідчо-розшукових дій та отримання вагомої доказової бази щодо причетності фігурантів до злочинної діяльності, поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціоновані обшуки у лідера злочиної групи і його спільників.. Загалом відбулося одночасно 15 обшуків у різних областях України, у помешканнях та автотранспорті фігурантів, а також за адресами фіктивних підприємств.

У ході цих слідчих заходів поліцейські виявили та вилучили понад 2800 рецептів форми 3, наркотичні засоби, офіційну документацію та журнали з чорновими записами, мобільні телефони та банківські картки, інші речові докази. Також вилучено готівкові кошти у різних валютах, на загальну суму понад 300 тисяч гривень.

Всі речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Поліцейські затримали чотирьох фігурантів в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Їм усім слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 308 КК України (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю ще на три роки та з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області