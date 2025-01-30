Викрито міжрегіональну злочинну групу, яка продала фальшиві водійські посвідчення на ₴35 млн.

Оперативники ДВБ та слідчі поліції Тернопільщини знешкодили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили механізм масштабного виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень. За тиждень змовники відправляли близько 400 документів по всій країні. Поліцейські провели серію обшуків у кількох областях та оголосили про підозру шістьом фігурантам.

У рамках захисту системи оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції систематично протидіють ділкам, які наживаються на послугах Сервісних центрів МВС. Через це активізувалися зловмисники, які «спеціалізуються» на виготовленні фальшивих водійських посвідчень. Таку організовану злочинну групу викрили співробітники Тернопільського управління ДВБ спільно зі слідчими поліції Тернопільщини.

За гроші ділки виготовляли посвідчення на право керування автомобілем та поштою передавали їх клієнтам. Рекламували себе на різних інтернет-платформах, а замовлення приймали через месенджери. Ціна підробки, залежно від категорії необхідного посвідчення, складала від 11 000 до 20 000 гривень.

Для отримання коштів спільники використовували мережу поштових відділень, де пред’являли підроблені документи з використанням імен реальних людей, але із своїми фотографіями.

Злочинна схема працювала за чітким графіком – партію документів відправляли один раз на тиждень. За цей час встигали виготовити близько 400 підробок.

За оперативною інформацією, прибуток, отриманий організованою злочинною групою, становить понад 35 мільйонів гривень.

Оперативники ДВБ, карного розшуку та слідчі поліції Тернопільщини, за силової підтримки спецпризначенців, провели у фігурантів близько 20 санкціонованих обшуків у Хмельницькій, Одеській, Львівській та Київській областях. Під час заходів виявили і вилучили докази протиправної діяльності зловмисників.

Наразі організатору незаконного бізнесу та ще п’ятьом його спільникам слідчі ГУНП в Тернопільській області вручили підозру за вчинення злочину у складі ОЗГ за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 3 і ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За підроблення, використання та збут документів державного зразка з голографічними захисними елементами учасникам організованої злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

(Коментар: речник ДВБ НП України Олександра Кузнєцова)

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України