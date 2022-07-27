Викрито наркоторговців, які заробляли щомісяця понад два мільйони гривень на збуті метадону

Фігуранти – дев’ять мешканців Києва та Київської області. Вони щомісяця збували близько 5 тисяч доз метадону серед наркозалежних жителів столиці. Нині організатора, постачальника та ще двох активних членів угруповання затримано.

Організував наркобізнес 34-річний мешканець столиці. Він залучив до незаконної діяльності сімох киян віком від 30-ти до 49-ти років, які займалися безпосереднім збутом заборонених речовин. Гуртові партії товару їм постачала 49-річна мешканка Київської області.

Фігуранти розповсюджували наркотики серед наркозалежних мешканців столиці, передаючи замовлення із рук у руки під час особистих зустрічей за готівку. Їхня клієнтська база нараховувала близько тисячі споживачів. Щомісяця вони збували до 5 тисяч доз метадону, а вартість однієї дози коливалася від 400 до 500 гривень.

Лідер угруповання повністю контролював діяльність збувачів, слідкував за обігом кошті, розподіляв гроші серед членів угруповання та забезпечував безперебійне постачання «товару».

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва за силової підтримки спецпризначенців «ТОР» затримали організатора та постачальницю під час передачі гуртової партії метадону. Згодом під час одинадцяти одночасних обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили близько 500 г метадону, пігулки метадону, канабіс, електронні ваги та значну суму коштів у національній та іноземній валюті.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад мільйон гривень.

Чотирьох активних членів угруповання затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Лідеру угруповання слідчі вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою в особливо великих розмірах. Ще трьом фігурантами – за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Процесуальні рішення відносно решти фігурантці будуть прийняті після надходження результатів експертних досліджень

Крім того, вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки та автомобіль, який фігуранти використали у своїй незаконній діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України