Викрито неповнолітніх, які під виглядом квест-гри збирали інформацію для російських спецслужб

Підлітки отримували завдання від кураторів з рф через телеграм-канал, які полягали в проведенні розвідки, коригування ударів та підпалів на території Харківщини. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

До поліцейських офіцерів громади Харківщини надійшла інформація про те, що двоє хлопців нишпорили поруч зі стратегічним об’єктом. Через деякий час поліцейські виявили там ще трьох неповнолітніх дівчат.

Як з’ясували правоохоронці, підлітки віком 15 та 16 років отримували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів через телеграм-канал. Все це вони робили під виглядом квест-ігор, які були розроблені російськими спецслужбами задля втягнення українських підлітків у злочинну діяльність на користь рф.

За правилами «квесту» діти отримували від кураторів геолокації певних об’єктів, які вони мали сфотографувати та зняти на відео, а також описати довколишню місцевість. Результати проведеної «розвідки» діти відправляли єдиному куратору з фсб рф через анонімні чати.

Поліцейські спільно з СБУ затримали всіх учасників ворожих груп, коли вони фотографували об’єкти української ППО.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили одному з активних учасників ворожих груп про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Харківської області