Викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині

Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.

До організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера.

У 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини.

Незважаючи на умови договору, у середині лютого 2021 року ця столична компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон.

У ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населенню є уряд України. Таким чином, газ для опалення Дніпропетровщини брали із ресурсу Нафтогазу.

Втім, АТ «НАК «Нафтогаз України» не отримало за це кошти. Внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровщини пішли на рахунки столичної компанії.

Пізніше посадовці цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури.

Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України