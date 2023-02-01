Викрито організатора збуту персональних даних сотень тисяч українських громадян

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який налагодив незаконний збут конфіденційної інформації з закритих баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у 2022 році отримав доступ до інформації з баз даних, зокрема Головного сервісного центру МВС України, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру, банківських структур щодо сотен тисяч українських громадян.

Надалі зловмисник разом із спільниками створив в Інтернет мережі електронну інформаційну систему та з метою збагачення налагодив збут персональних даних громадян шляхом надання доступу до вказаної системи за 2 000 Євро на місяць.

Підозрюваний особисто зустрічався із зацікавленими особами та після отримання коштів надав їм посилання на зазначений сайт із логіном та паролем для входу.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника вдалося встановити. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

У ході обшуків за місцем проживання чоловіка вилучено системні блоки, жорсткі диски та флеш-накопичувачі, на яких зберігалась незаконно отримана конфіденційна інформація, мобільні телефони, посвідчення, печатки, паспорти громадян РФ, документація щодо діяльності угруповання, а також грошові кошти у сумі еквівалентній 340 тис. євро.

Наразі судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застосування застави у розмірі 2 млн гривень.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення інших фігурантів злочину.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з співробітниками ДКІБ СБ України та працівниками Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура