Викрито організатора збуту персональних даних сотень тисяч українських громадян

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Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який налагодив незаконний збут конфіденційної інформації з закритих баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у 2022 році отримав доступ до інформації з баз даних, зокрема Головного сервісного центру МВС України, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру, банківських структур щодо сотен тисяч українських громадян.

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Надалі зловмисник разом із спільниками створив в Інтернет мережі електронну інформаційну систему та з метою збагачення налагодив збут персональних даних громадян шляхом надання доступу до вказаної системи за 2 000 Євро на місяць.

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Підозрюваний особисто зустрічався із зацікавленими особами та після отримання коштів надав їм посилання на зазначений сайт із логіном та паролем для входу.

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Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника вдалося встановити. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

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У ході обшуків за місцем проживання чоловіка вилучено системні блоки, жорсткі диски та флеш-накопичувачі, на яких зберігалась незаконно отримана конфіденційна інформація, мобільні телефони, посвідчення, печатки, паспорти громадян РФ, документація щодо діяльності угруповання, а також грошові кошти у сумі еквівалентній 340 тис. євро.

Наразі судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застосування застави у розмірі 2 млн гривень.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення інших фігурантів злочину.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з співробітниками ДКІБ СБ України та працівниками Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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