Викрито організаторів шахрайського call-центру, які привласнили криптовалюту іноземних громадян

Зловмисники ошукували жителів Канади, пропонуючи їм отримати прибутки від трейдерської діяльності на біржах. Фігуранти просили встановити програму, яка нібито допоможе «вивести» гроші, однак у такий спосіб отримували віддалений доступ до техніки потерпілих і привласнювали гроші з їхніх рахунків.

Протиправну схему викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області спільно зі слідчим управлінням поліції Хмельниччини та працівниками регіонального управління СБУ.

Шахрайський call-центр організували двоє мешканців Хмельницького. Вони обладнали офіси в орендованих приміщеннях та залучили до роботи операторів. Наймали працівників лише за умови проходження поліграфа, а також володіння англійською мовою. Оператори видавали себе за співробітників світової криптовалютної компанії, телефонували та надсилали повідомлення жителям Канади із пропозицією отримати цифрові активи, нібито зароблені ботом у результаті трейдерської діяльності на біржах.

Для зарахування грошей, людей переконували встановити на своєму пристрої спеціальну програму. Як тільки вони це робили, зловмисники отримували відділений доступ до персональних комп’ютерів потерпілих, до їхніх криптогаманців, логінів, паролів, а також реквізитів карткових рахунків. Використовуючи ці відомості, зловмисники заволодівали грошима іноземців.

Наразі у кооперації з правоохоронцями Канади кіберполіцейські встановлюють потерпілих та суму завданих збитків. За оперативними даними, серед ошуканих є представники української діаспори.

За місцями проживання зловмисників і в приміщеннях call-центрів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, автомобілі, «чорнові» записи, а також готівку, отриману протиправним шляхом.

Організаторам схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Також правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, для притягнення їх до відповідальності. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій операторів шахрайського call-центру.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Хмельницької обласної прокуратури.

Департамент кіберполіції Національної поліції України