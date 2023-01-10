Викрито організовану групу шахраїв, які займались злочинною діяльністю, перебуваючи за ґратами

Учасники злочинної групи, які на Вінниччині відбували покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, через мережу Інтернет підшукували оголошення про здійснення логістичних перевезень вантажів. Шахраї обіцяли потерпілим надати послуги з перевезення сільгосппродукції. Після отримання передоплати зловмисники переставали виходити на зв’язок.

Зокрема, в січні слідчі слідчого управління обласного главку за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань Вінниччини та оперативного відділу державної установи «Ладижинська виправна колонія» за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області за результатами документування викрили злочинну схему.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, організована злочинна група складалась з трьох засуджених віком від 40 до 50 років.

«Налагодили» роботу шахрайської схеми 40-річний уродженець республіки Білорусь і 50-річний чернівчанин, які до своєї злочинної діяльності залучили 43-річного жителя Дніпропетровщини. Як з’ясували поліцейські, оголошення товариства про необхідність перевезення вантажу засуджені розшукали на одному із сайтів в Інтернеті. При спілкуванні з представником компанії між сторонами були узгоджені логістичні питання й у подальшому потерпілий перерахував на вказану шахраями банківську картку 175 000 гривень. Однак умови договору виконано не було.

Поліцейські провели обшук за місцем відбування покарання засуджених та вилучили у них мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи.

За цим фактом слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає покарання – до 8 років ув’язнення.

В ході досудового розслідування буде надана остаточна правова кваліфікація діям членів злочинної групи.

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Відділ комунікації поліції Вінницької області