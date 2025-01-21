Викрито організовану злочинну групу банкірів, які привласнювали кошти клієнтів

Правоохоронці регіону встановили працівників одного з відділень банку, які отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів і обготівковували їх безпосередньо у відділенні. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими СУ ГУНП області та Управлінням СБУ в регіоні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрили працівників одного з українських банків у протиправному заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023-2024 років.

Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ близько до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри за ч. 3, ч.5 ст. 27; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі фігурантам судом обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Можлива додаткова кваліфікація.

Викриття злочину проводилось в межах співпраці зі департаментом служби безпеки одного з українських банків.

Департамент кіберполіції Національної поліції України