Викрито ОЗГ, члени якої привласнили понад 2 мільйони гривень за допомогою фішингу

Зловмисники використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян і надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків. Шістьом фігурантам правоохоронні оголосили підозри, їм може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Учасників так званої «скам-спільноти» викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Харківщини спільно зі слідчим управлінням главку поліції Харківської області.

Організатор, 23-річний громадянин України, залучив до протиправної діяльності ще вісьмох громадян. Чоловік створив сайт та спільноту в месенджері «Telegram», де надавалися інструкції та фішингові посилання для учасників шахрайської схеми.

Далі зловмисники в месенджерах розсилали фішингові посилання продавцям товарів, яких підшукували на майданчиках оголошень. Людей запевняли, що надсилають посилання для оформлення послуги доставки, просили вказати дані карток нібито для отримання грошей за проданий товар. Дані, введені на шахрайських ресурсах, автоматично ставали відомі фігурантам.

Організатор схеми здійснював компрометацію карток клієнтів банку та за допомогою платіжних систем «виводив» гроші потерпілих на підконтрольні рахунки.

Встановлюється кількість постраждалих від протиправної діяльності фігурантів. За попередньою інформацією, сума збитків може становити понад два мільйони гривень – ці дані будуть встановлені під час досудового розслідування.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Шістьом членам організованої групи оголошено підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Харківської обласної прокуратури.

Після проведення експертиз буде вирішуватися питання щодо оголошення підозр іншим учасникам угруповання.

Викриттю зловмисників сприяли співробітники служб безпеки Universal Bank проєкту «МоноБанк», ПриватБанк та Ощадбанк.

Департамент кіберполіції Національної поліції України