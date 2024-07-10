Викрито ОЗГ, яка розповсюджувала наркоту та сильнодіючі ліки в одеській виправній колонії

Організатору наркобізнесу та трьом його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та припинили протиправну діяльність ділків співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та працівниками оперативного відділу державної установи «Одеська виправна колонія (№14)» під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси і Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що налагодив та фінансував наркобізнес судимий за майнові злочини 34-річний утриманець колонії, який має вплив у кримінальному середовищі. На нього працював ще один ув’язнений 43-х років, засуджений за наркозлочин, та двоє чоловіків 37-ми і 45-ти років, які знаходилися на волі. Останній має судимість за оборудки з наркотиками на території цієї ж установи.

Зловмисники, виконуючи відведені організатором ролі: приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли утриманцям колонії наркотичний засіб метадон, канабіс, сильнодіючий лікарський засіб димедрол, а також інші заборонені препарати.

Правоохоронці задокументували вісім таких оборудок, провели обшуки в колонії, за місцями мешкання зловмисників та в транспортних засобах, якими вони користувалися. Вилучили «товар», загальна вартість якого за цінами «чорного» ринку складає близько 300 тисяч гривень, мобільні телефони, пакувальний матеріал, чорнові записи, холодну зброю, гроші, отримані злочинним шляхом та інші речі, що підтверджують протиправність дій фігурантів.

На підставі висновків експертів та інших зібраних у ході слідства доказів слідчі повідомили членам організованого злочинного угруповання підозри залежно від ролей у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті у місця позбавлення волі наркотичного засобу у великих розмірах, особливо небезпечного наркотичного засобу, а також сильнодіючого лікарського засобу у великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою. Інкриміновані їм злочини кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України. Крім цього, одному з фігурантів повідомлено про підозру у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу за ч. 2 ст. 263 ККУ.

Організатор та один його спільник перебувають у виправній держустанові, третьому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а четвертий вийшов з СІЗО, сплативши визначену судом заставу у розмірі 240 тисяч гривень. Усім правопорушникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Разом із цим, правоохоронці встановили ще трьох осіб, які не входили до складу ОЗГ, але виконували деякі завдання її організатора. Двоє з них – утриманці колонії віком 43-х та 40-ка років, які відбувають покарання за майнові злочини. Ще один – 28-річний одесит, раніше судимий за крадіжку і тілесні ушкодження. У них також вилучені речові докази протиправної діяльності, зокрема канабіс та набої до зброї, а також речі, що становлять інтерес для слідства – банківські картки, засоби зв’язку. Одному чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим двом. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Триває слідство. Встановлюється повне коло осіб, причетних до наркозлочину.

Одеське районне управління поліції № 1