Викрито пару шахраїв, які незаконно заволоділи двома квартирами у Києві

Вдаючи себе за подружжя, чоловік та жінка представлялися власниками оселі та за підробленими документами набули право власності на майно. В результаті незаконних оборудок фігуранти «заробили» більше 2 млн. грн. Аферистам загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Викрили злочинну діяльність слідчі слідчого управління поліції Києва за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Фігуранти підробили документи на квартири, власники яких померли, а у подальшому видавали себе за нових власників осель. Згодом, 52-річний чоловік та 58-річна жінка представившись подружньою парою, звернулась до суду щодо розподілу майна та отримавши рішення, одну квартиру зареєстрували за собою, а іншу продали як заставне майно під іпотеку. Таким чином, аферистам вдалося заволодіти двома оселями у столиці, на суму понад 2 млн. грн.

За погодженням Київської міської прокуратури слідчі оголосили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою та ч. 2, ст. 27, ч. 3 та 4 ст. 358 ККУ – підроблення документів та використання підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обирає підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодовового домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Києва