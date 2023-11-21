Викрито патрульних поліцейських, які систематично вимагали хабарі з водіїв 

Прокурори Київської обласної прокуратури викрили схему одержання хабарів від водіїв працівниками патрульної поліції Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

За даними слідства, працівники патрульної поліції систематично вимагали та одержували від водіїв неправомірну вигоду за нескладання адміністративних протоколів. Вони використовували драгер, що не перебував на балансі поліції. Результати тестування цим драгером завжди показували перевищення допустимого рівня алкоголю.

Надалі патрульні пропонували водіям надати їм неправомірну вигоду аби уникнути адмінвідповідальності.

Одного з поліцейських затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ним чергового хабаря в розмірі 17 тисяч гривень.

Тривають слідчі дії задля встановлення всіх причетних до схеми вимагання та отримання хабарів.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.

В ході обшуків у патрульного виявлено та вилучено готівку в сумі понад 400 тисяч гривень, 6 тисяч доларів США. Встановлюється походження вилучених коштів.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами Київської обласної прокуратури за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним

Київська обласна прокуратура