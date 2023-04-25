Викрито підпільний цех з виготовлення сумішей для кальяну – вилучено продукцію та обладнання на ₴17,4 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на Дніпропетровщині викрито підпільний цех з масового виготовлення підакцизних товарів з метою подальшої реалізації (ч. 2 ст. 204 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група осіб організувала на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення тютюну для куріння кальянів з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво.

Контрафактну продукцію зберігали у складських приміщеннях, звідки через перевізників доставляли до м. Києва та реалізовували через магазини виключно за готівковий розрахунок.

За результатами проведення обшуків в місцях виготовлення та зберігання продукції виявлено та вилучено понад 2,6 тис. кг тютюну, фурнітуру та обладнання. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 17, 4 млн грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області .

Санкція інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Київська міська прокуратура