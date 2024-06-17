Викрито підприємця, який виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному чоловіку у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом підроблення документів (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358 КК України).

Фігурант кримінального провадження — підприємець, який мав у оренді у Харкові інтернет-кафе. Проте він вирішив організувати схему «тіньового заробітку».

За даними слідства, з березня 2024 року чоловік виготовляв фальшиві документи відповідного районного військового комісаріату про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

У випадку зупинки на вулиці представниками ТЦК та СП «клієнти» пред’являли їм фейкові документи і уникали отримання повісток.

За «послугу» харків’янин оголошував суму в розмірі 900 доларів США.

Правоохоронці викрили чоловіка у Харкові.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — ГВ ВБ СБУ.

Харківська обласна прокуратура