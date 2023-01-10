Викрито податківицю з Куп’янська, яка під час окупації міста перейшла на бік країни-агресора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру податківиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор Куп’янського сектору організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС в Харківській області добровільно погодилась на співпрацю з представниками РФ.

Жінка добровільно пройшла співбесіду, атестацію та офіційно працевлаштуалась в незаконно створений орган окупаційної влади – «Налоговую службу Харьковской области» на території м. Куп’янськ.

Серед її основних завдань було адміністрування платежів, що призвело до надходження грошей у фінансові фонди окупаційної влади.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Харківська обласна прокуратура