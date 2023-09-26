Викрито подружжя, яке продавало військовим автівки, безплатно отримані за кордоном

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим.

Подружжя з Києва використовувало належний їм благодійний фонд та мало пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.

Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.

25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за 13 тисяч доларів США. Чоловіка наразі затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення махінаторам про підозру та вилучення решти автотранспортних засобів, завезених вказаними особами під виглядом гуманітарної допомоги.

Перевіряється можлива причетність до злочину посадових осіб митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок на території України

Кримінальне провадження розпочате за статтею незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

ДБР