Викрито посадовців, які розтратили та в подальшому привласнили бюджетні кошти під час нарахування заробітної плати та премії

Слідчі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом службовим особам науково-дослідного інституту судових експертиз.

Схему привласнення бюджетних коштів викрили співробітники УСБУ в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Екс-керівники науково-дослідного інституту судових експертиз впродовж декількох місяців подавали табелі обліку робочого часу та нарахування премій, до яких вносили недостовірні відомості. За даними слідства, посадовці нараховували зарплату у сумі близько 150 тис. гривень одній з працівниць закладу, яка була працевлаштована, а на роботу взагалі не ходила.

Вони встановили, що до вчинення злочину причетні троє службових осіб Дніпропетровського експертного закладу та підпорядкованої йому Запорізької філії. 5 жовтня їм повідомили про підозру за 16 епізодами злочинної діяльності за ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а двом з них – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Індустріальним районним судом міста Дніпра усім фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді нічних домашніх арештів. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області