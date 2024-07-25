Викрито посадовицю обласного центру зайнятості, яка виправдовувала та заперечувала російську агресію
За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевій чиновниці, за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році ( ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).
Зібраними доказами встановлено, що 49-річна жінка навесні 2024 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими постійно висловлювала своє несприйняття існуючої української влади, насаджувала проросійські погляди та схвалювала політику країни-агресора. Жінка категорично заперечувала винуватість рф у обстрілах території України, стверджувала, що окупант «був вимушений забрати АР Крим під свій захист».
Поціновувачка російських наративів роками працювала на державній службі у м. Черкаси, а в телефонних дзвінках звеличувала дії рф та запевняла, що Україна власноруч обстрілює та знищує свої території.
Судом застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратурою готується апеляційна скарга з вимогою застосування до підозрюваної тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБУ в Черкаській області.
Санкцією зазначеної статті передбачено покарання від 5 до 8 років розбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet