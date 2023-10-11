Викрито пособників шахраїв, які привласнили матеріальну допомогу вдови військового ЗСУ

Зловмисників викрили оперативники управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури. Підозрювані допомогли шахраям заволодіти майже 4 млн гривень матеріальної допомоги, яку жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину, – це мешканці Дніпропетровської, Волинської та Черкаської областей віком від 18 до 21 року. Молодики з корисливих мотивів надали шахраям свої дані з метою реєстрації ФОП та онлайн-акаунтів на криптобіржах для подальшого використання у злочинних оборудках.

Встановлено, що шахраї зателефонували вдові військовослужбовця ЗСУ під виглядом оператора мобільного зв’язку. Зловмисники переконали запоріжанку надати конфіденційну інформацію про її фінансовий номер і на деякий час вимкнути телефон. Потім замовили в оператора мобільного зв’язку послугу відновлення сім-карти.

У такий спосіб шахраї отримали доступ до онлайн-банкінгу жінки. На її рахунку знаходилося майже 4 млн грн, які жінка отримала у якості матеріальної допомоги від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні.

У подальшому через зареєстровані на підозрюваних ФОП та електронні облікові записи шахраї вивели депозит жінки на підконтрольні рахунки.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів у трьох областях України. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки.

Зловмисникам, які надали шахраям свої дані для використання у злочинній діяльності, оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до цього правопорушення.

Кіберполіція наголошує: не повідомляйте стороннім особам інформацію про ваш фінансовий номер та банківську карту! Дотримуйтеся порад, як убезпечити свій фінансовий номер, щоб не стати жертвою шахраїв.

Департамент кіберполіції Національної поліції України