Викрито потужне наркоугруповання, яке заробляло щомісяця ₴2 мільйони на збуті психотропів

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Члени злочинної групи спеціалізувалися на виготовленні та збуті психотропної речовини «Альфа-PVP». Розповсюджували заборонені речовини виключно гуртовими партіями через пошту та «мастер-клади» – великі закладки. Трьом фігурантів повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

В поле зору оперативників Департаменту боротьби з наркозлочинністю (ДБН) зловмисники потрапили торік. Тоді поліцейські встановили, що на території Хмельницької області діє потужне наркоугруповання, члени якого розповсюджують «Альфа-PVP» гуртовими партіями. За зібраними матеріалами слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Заробляли щомісяця 2 мільйони гривень на збуті психотропів – Нацполіція викрила потужне наркоугруповання

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входить четверо мешканців Хмельниччини, а лідером угруповання виступав 34-річний чоловік. Для маскування своєї діяльності він винаймав закинутий будинок в одному із сіл Житомирської області, де обладнав нарколабораторію з виготовлення «Альфа-PVP».

Заробляли щомісяця 2 мільйони гривень на збуті психотропів – Нацполіція викрила потужне наркоугруповання

За синтез психотропів відповідав 35-річний член угруповання, який мав знання та уміння роботи з хімічними сполуками. Лідер угруповання повністю забезпечував лабораторію необхідним обладнанням та прекурсорами, а її потужності дозволяли виготовляти щонайменше 3 кг «Альфа-PVP» щомісяця.

Заробляли щомісяця 2 мільйони гривень на збуті психотропів – Нацполіція викрила потужне наркоугруповання

Готовий товар зловмисник пересилав до Хмельницького, де ще двоє членів угруповання фасували його та збували по всій країні гуртовими партіями через пошту та «мастер-клади» – великі закладки. Фігуранти пропонували свою продукцію на власному Телеграм-каналі, який адміністрував лідер угруповання, а придбати заборонені речовини можна було лише за криптовалюту. Такий «бізнес» приносив їм щонайменше два мільйони гривень доходу в місяць.

Заробляли щомісяця 2 мільйони гривень на збуті психотропів – Нацполіція викрила потужне наркоугруповання

Зібравши необхідну доказову базу, оперативники ДБН із залученням працівників Хмельницького управління боротьби з наркозлочинністю та поліцейських Головних управлінь Нацполіції в Хмельницькій і Житомирській областях за силової підтримки бійців спецпідрозділу РПОП провели дев’ять санкціонованих обшуків. У результаті заходів вилучено майже 5 кг вже готового «Альфа-PVP», ще 65 л «Альфа-PVP» у рідкому стані на етапі синтезу, а також амфетамін та канабіс. Крім того, вилучено майже 9 л прекурсорів, лабораторне обладнання, мобільні телефони та сім-карти різних мобільних операторів. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 10 мільйонів гривень.

Заробляли щомісяця 2 мільйони гривень на збуті психотропів – Нацполіція викрила потужне наркоугруповання

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Окрім того, лідеру угруповання та хіміку додатково вручено підозру за організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин (ч. 2 ст. 317 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Відповідно до санкції інкримінованої статті фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Процесуальні рішення відносно ще однієї учасниці угруповання будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.

Департамент боротьби з наркозлочинністю
Національної поліції України

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