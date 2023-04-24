Викрито потужне наркоугруповання, яке заробляло щомісяця ₴2 мільйони на збуті психотропів

Члени злочинної групи спеціалізувалися на виготовленні та збуті психотропної речовини «Альфа-PVP». Розповсюджували заборонені речовини виключно гуртовими партіями через пошту та «мастер-клади» – великі закладки. Трьом фігурантів повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

В поле зору оперативників Департаменту боротьби з наркозлочинністю (ДБН) зловмисники потрапили торік. Тоді поліцейські встановили, що на території Хмельницької області діє потужне наркоугруповання, члени якого розповсюджують «Альфа-PVP» гуртовими партіями. За зібраними матеріалами слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входить четверо мешканців Хмельниччини, а лідером угруповання виступав 34-річний чоловік. Для маскування своєї діяльності він винаймав закинутий будинок в одному із сіл Житомирської області, де обладнав нарколабораторію з виготовлення «Альфа-PVP».

За синтез психотропів відповідав 35-річний член угруповання, який мав знання та уміння роботи з хімічними сполуками. Лідер угруповання повністю забезпечував лабораторію необхідним обладнанням та прекурсорами, а її потужності дозволяли виготовляти щонайменше 3 кг «Альфа-PVP» щомісяця.

Готовий товар зловмисник пересилав до Хмельницького, де ще двоє членів угруповання фасували його та збували по всій країні гуртовими партіями через пошту та «мастер-клади» – великі закладки. Фігуранти пропонували свою продукцію на власному Телеграм-каналі, який адміністрував лідер угруповання, а придбати заборонені речовини можна було лише за криптовалюту. Такий «бізнес» приносив їм щонайменше два мільйони гривень доходу в місяць.

Зібравши необхідну доказову базу, оперативники ДБН із залученням працівників Хмельницького управління боротьби з наркозлочинністю та поліцейських Головних управлінь Нацполіції в Хмельницькій і Житомирській областях за силової підтримки бійців спецпідрозділу РПОП провели дев’ять санкціонованих обшуків. У результаті заходів вилучено майже 5 кг вже готового «Альфа-PVP», ще 65 л «Альфа-PVP» у рідкому стані на етапі синтезу, а також амфетамін та канабіс. Крім того, вилучено майже 9 л прекурсорів, лабораторне обладнання, мобільні телефони та сім-карти різних мобільних операторів. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 10 мільйонів гривень.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Окрім того, лідеру угруповання та хіміку додатково вручено підозру за організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин (ч. 2 ст. 317 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Відповідно до санкції інкримінованої статті фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Процесуальні рішення відносно ще однієї учасниці угруповання будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України