Викрито правоохоронців, які за підробленими документами переправляли ухилянтів через кордон

Працівники ДБР викрили двох правоохоронців, які підробляли документи для переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Ділки виготовляли та надавали «липові» довідки для виїзду з України про нібито непридатність до військової служби. За таку послугу вони брали 6 тисяч доларів США.

За додаткову плату у 1,5 тисячі доларів США вони обіцяли організувати пропуск через прикордонний пункт за підробленими документами.

9 травня 2023 року одного зі зловмисників затримали працівники ДБР за підтримки СБУ під час передачі йому чергової частини оплати «за послуги».

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до злочину осіб.

Наразі затриманому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР