Викрито правоохоронця, який «кришував» незаконні гральні заклади у Києві

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру старшому детективу територіального управління БЕБ України за фактами одержання неправомірної вигоди та бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365-3 КК України).

За даними слідства, правоохоронець займався «кришуванням» діяльності незаконних гральних закладів у м. Києві.

Під час низки зустрічей з підприємцем підозрюваний вимагав щомісячно сплачувати йому по 1100 доларів США за одну точку грального закладу. За ці кошти він обіцяв не створювати перешкоди у незаконній діяльності.

Правоохоронцями проведено обшуки в незаконних гральних закладах, вилучено комп’ютерну техніку.

Детектива затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу працівників оперативного відділу ТУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора