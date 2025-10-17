Викрито прикордонника, який незаконно переправляв ухилянтів та сигарети до Румунії

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо ліквідації схем переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Дуже часто до цих оборудок причетні представники правоохоронних органів та місцевої влади які використовують своє службове становище задля власної вигоди.

Працівники ДБР спільно з СБУ та УВВБ Держприкордонслужби викрили на Закарпатті інспектора Держприкордонслужби, який допомагав переправляти через кордон з Румунією чоловіків призовного віку та тютюнові вироби.

Встановлено, що інспектор через знайомого передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та «вікна» для нелегального перетину кордону поза межами пунктів пропуску. За це він отримував по 4 тис. доларів США з особи.

За оперативними даними правоохоронець неодноразово «продавав» службову інформацію, яка допомагала ухилянтам перетинати кордон.

Також разом фігурант допомагав переправляти через кордон і цигарки, беручи по 100 доларів США за кожен ящик. Зафіксовано переправлення 10 ящиків тютюнових виробів, за які інспектор отримав 1 тис. доларів США “винагороди”.

Фігуранта затримано «на гарячому», під час отримання 4 тис. доларів США за «траснсфер» ухилянта в обхід пунктів пропуску.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів;

ч. 1 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність інших посадових осіб до протиправної діяльності. Подано клопотання про відсторонення його від займаної посади.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань